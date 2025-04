Feedpress.me - Traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia, 15 arresti tra Calabria e Sicilia

Un gruppo organizzato che gestiva flussi di immigrazione clandestina verso l’è stato smantellato da una indagine della polizia di Siracusa. Sono 15 le misure cautelari in carcere eseguite nelle province di Cosenza, Catania e Catanzaro (in) e in Albania, Germania, Oman enei confronti di indagati di nazionalità egiziana, appartenenti a un’organizzazione criminale operante.