Traffico di migranti | pericolosa rete internazionale smantellata

Associazione a delinquere finalizzata aldie al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Un’azione che ha visto la collaborazione tra forze di polizia nazionali e agenzie di sicurezza europee, è stataunacriminaleche operava lungo la rotta migratoria tra Italia e Turchia. L’indagine, condotta dalla polizia di Siracusa, ha portato a 15 arresti sia sul territorio italiano sia in località estere, svelando un sistema organizzato per ildi. L’operazione ha coinvolto autorità di rilievo, come Europol, Eurojust e Interpol, che hanno collaborato strettamente per coordinare le indagini e le operazioni di arresto.Coinvolte autorità internazionali Cityrumors.it foto AnsaLe autorità hanno chiarito che lain questione operava come un’associazione a delinquere, orchestrando ildie facilitando l’immigrazione clandestina tramite un sistema ben organizzato di trasferimenti illeciti.