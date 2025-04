Tradimento replica puntata 8 aprile 2025 | Video Mediaset

aprile – con la soap Tradimento (Aldatmak). Nella puntata odierna, dopo aver conosciuto Tolga, il padre di Selin le dice di non essere d’accordo in merito al matrimonio. Ecco il Video per rivedere l’episodio 139 in replica streaming. Superguidatv.it - Tradimento, replica puntata 8 aprile 2025 | Video Mediaset Leggi su Superguidatv.it Nuovo appuntamento oggi – martedì 8– con la soap(Aldatmak). Nellaodierna, dopo aver conosciuto Tolga, il padre di Selin le dice di non essere d’accordo in merito al matrimonio. Ecco ilper rivedere l’episodio 139 instreaming.

Tradimento: dove vedere le puntate dell'8 marzo in streaming. Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi sabato 8 febbraio. Tradimento: dove vedere la puntata del 8 febbraio in streaming. Tradimento, Anticipazioni puntata dell'8 marzo 2025 - Serie TV (2024). Tradimento, la nuova serie turca su Canale 5: trama, cast e puntate. Tradimento: dove vedere la puntata dell'8 dicembre gratis in streaming. Ne parlano su altre fonti

Tradimento anticipazioni puntata di oggi 8 aprile: Yesim vittima di un ricatto sconvolgente - Tutto è pronto per la seconda puntata della settimana della serie tv turca di Canale 5 che si avvia, ve lo anticipiamo, al gran finale di stagione. (msn.com)

Tradimento, le anticipazioni di oggi (martedì 8 aprile): Guzide e Tarik cercano Oylum, Ebru inganna Yesim - Torna come ogni pomeriggio Tradimento, la nuova soap opera di Canale 5 che ha preso il posto di Endless Love. L'appuntamento, come sempre, è alle ore 14.10. The Couple, le pagelle: ... (msn.com)

Tradimento, anticipazioni 8 aprile: Guzide e Tarik cercano Oylum che sembra scomparsa nel nulla - Oylum è scomparsa senza lasciare traccia e i genitori fanno di tutto per rintracciarla. Ecco quello che vedremo nella prossima puntata di Tradimento, in onda martedì 8 aprile alle 14.10 su Canale 5. S ... (informazione.it)