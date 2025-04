Anteprima24.it - Tradimento emotivo o fisico? Le nuove forme dell’infedeltà nell’era digitale

Tempo di lettura: 2 minutiUn tempo era tutto più semplice: una scappatella, un bacio rubato in ufficio, due sguardi di troppo alla cena aziendale. Oggi? Ilha preso il Wi-Fi, si è abbonato a Netflix, ha fatto swipe a destra su Tinder e ha un profilo privato su Instagram dove segue solo influencer e account dal nome tipo “cuoresegreto89”.Benvenuti nell’epoca del2.0, dove non c’è bisogno di togliersi i vestiti per sentirsi infedeli.Che cos’è davvero iloggi?La verità è che oggi si può tradire anche senza toccarsi. Non serve un motel in tangenziale: bastano uno smartphone e un po’ di immaginazione.Parliamo di, una forma di infedeltà sempre più diffusa e, secondo molti, anche più pericolosa di quella fisica. Uno studio del 2022 pubblicato su Journal of Social and Personal Relationships ha rivelato che il 60% delle persone considera il legamecon una terza persona più doloroso di un rapporto