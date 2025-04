Toyota GR Supra Lightweight Evo | una vera limited edition

Toyota introduce sul mercato italiano una versione esclusiva della sua iconica coupé: la GR Supra Lightweight Evo. Prodotta in un numero estremamente limitato, non ancora comunicato ufficialmente, questa sportiva rappresenta un omaggio autentico agli appassionati della guida pura. La modalità di acquisto, inoltre, rompe gli schemi tradizionali: per poter accedere all’opportunità di acquistare . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –introduce sul mercato italiano una versione esclusiva della sua iconica coupé: la GREvo. Prodotta in un numero estremamente limitato, non ancora comunicato ufficialmente, questa sportiva rappresenta un omaggio autentico agli appassionati della guida pura. La modalità di acquisto, inoltre, rompe gli schemi tradizionali: per poter accedere all’opportunità di acquistare .

Toyota GR Supra: la Lightweight EVO è l’auto che vorremmo tutti in garage. Toyota GR Supra Lightweight EVO: potenza e leggerezza. Toyota porta in Italia la GR Supra Lightweight Evo, ma è solo per pochi. Toyota GR Supra Lightweight Evo arriva in Italia in serie limitatissima. Toyota lancia la nuova GR Supra Lightweight EVO. Toyota GR Supra Lightweight Evo: una vera limited edition. Ne parlano su altre fonti

Toyota GR Supra Lightweight Evo: una vera limited edition - (Adnkronos) - Toyota introduce sul mercato italiano una versione esclusiva della sua iconica coupé: la GR Supra Lightweight Evo. Prodotta in un numero estremamente limitato, non ancora comunicato uffi ... (msn.com)

Toyota GR Supra: la Lightweight EVO è l’auto che vorremmo tutti in garage - Tempo di lettura: 2 minuti Toyota ha appena lanciato un vero e proprio gioiello nel mondo delle auto sportive: la GR Supra Lightweight EVO. Un […] Leggi di più ... (msn.com)

Toyota GR Supra Lightweight Evo anche in Italia ma per pochi - Arriva sul mercato italiano la Toyota GR Supra Lightweight Evo, ed è disponibile in un numero molto limitato di unità, per cui, per avere informazioni si potrà contattare la casa giapponese esclusivam ... (ansa.it)