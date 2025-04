Totti putiniano

Ho litigato con degli amici per via di Totti che è andato a Mosca. Per me ha fatto bene, per loro è un putiniano e quel viaggio è un'infamia. Sono incavolato nero.Luigi Perozzivia emailGentile lettore, non si faccia sangue amaro per degli stupidi. Anch'io ho avuto discussioni su Totti in Russia, e sa chi lo critica più duramente? Gente che giustifica le stragi di Gaza, dove i morti sono quasi centomila, di cui circa la metà bambini: ecatombe senza precedenti. Ma nulla smuove gli idioti e i sepolcri imbiancati, pieni di vermi dentro. Per loro è bene che i russi siano esclusi da tutte le manifestazioni sportive e gli israeliani siano invece accolti coi tappeti rossi. E perfino che i gatti russi siano banditi dai concorsi felini: stupidità e infamia a braccetto. Le racconto un episodio tra i tanti, che mi colpì molto.

"Er Pupone" in Russia segna un gol per la pace. Francesco Totti e Ilary Blasi a cena insieme con i figli: smentite le voci di rottura – Video. «È filo-putiniano»: la mozione per le dimissioni di Savoini spacca il centrodestra in Lombardia. La Lega insorge. Francesco Totti in visita dalla tiktoker New Martina: “Non rompermi il telefono, sennò lo devo…. Francesco Totti, ecco la prima foto “ufficiale” con Noemi. E arriva la frecciatina di Ilary Blasi. Francesco Totti e Pierfrancesco Favino passano il Capodanno alle Maldive e si tuffano in piscina abbracciati. Ne parlano su altre fonti

