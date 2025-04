Agi.it - Totti in tv a Mosca: "Un onore essere qui"

AGI - "Il problema per molti giovani calciatori sono i loro genitori, mandano il loro figlio a giocare a calcio senza chiedere una sua opinione, il bambino lo sente e gioca per forza. Questo è sbagliato". Lo ha detto Francesconel corso della trasmissione 'Vse na Match!' ('tutti alla partita') andata in onda sul canale sportivo russo Match Tv. Lo storico ex capitano della Roma è aperché questa sera sarà all''Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace' nella grande area sportiva Luzhniki nelle vesti di ospite speciale dell''RB International Award', uno degli eventi più importanti nel campo dello sport e delle scommesse organizzato dal portale Bookmaker Rating., che ieri sera ha cenato in uno dei più noti ristoranti italiani nella capitale russa nella zona di Barrikadnaja, anche in Russia è considerato una 'leggenda': ii media russi lo definiscono l''Imperatore di Roma'.