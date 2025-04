Sololaroma.it - Totti dalla Russia: “De Rossi diventerà un grande allenatore”

Nella giornata di ieri, Francescoè sbarcato a Vnukovo per partecipare all’evento promosso da Bookamaker Ratings. Una visita che nelle ultime settimane ha creato non poche polemiche. In occasione del suo viaggio in, l’ex capitano della Roma ha rilasciato un’intervista all’emittente Match Tv, tornando sul giorno del suo ritiro dal calcio: “È unonore e piacere per me essere di nuovo qui. Negli ultimi anni le cose sono cambiate nella mia vita. La mia partita d’addio nel 2017 è stata incredibile. Ero felice di avere un’intera giornata dedicata a me, ma allo stesso tempo ansioso per la fine di un intero ciclo di vita. È stato particolarmente difficile contenere la mia eccitazione nello spogliatoio quando ho indossato la divisa da gioco per l’ultima volta“. Sull’avventura in dirigenza e fuori dal calcio: “Dopo la fine della mia carriera, sono stato direttore della Roma per due anni.