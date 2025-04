Lapresse.it - Totti a Mosca: “La mia vita è cambiata, la situazione è addirittura peggiorata

Leggi su Lapresse.it

Francescoè in Russia dove è sbarcato ieri assieme al figlio Christian e dove è ospite degli Rb International Award, uno degli eventi più importanti nel campo dello sport e delle scommesse nella Federazione Russa. Un viaggio accompagnato da polemiche legate alla decisione dell’ex capitano della Roma di accettare – dietro lauto compenso – di prendere parte ad un evento organizzato in Russia che dal 2022, dopo l’esplosione del conflitto in Ucraina, non ha di fatto rapporti con gli altri paesi europei.– Soccer player Francesco: “Un onore tornare qui”Il pupone, però, sembra si sia fatto scivolare addosso le polemiche dicendosi contento del viaggio. “Per me è un grande onore e un grande piacere tornare qui”, ha dettoin una intervista rilasciata all’emittente Match Tv in qualità di testimonial di un evento promosso da Bookmaker Ratings.