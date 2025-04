Toscana | 26 ponti da consolidare 6 in provincia di Firenze

ponti e viadotti nelle province di Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e PratoL'articolo Toscana: 26 ponti da consolidare. 6 in provincia di Firenze proviene da Firenze Post. .com - Toscana: 26 ponti da consolidare. 6 in provincia di Firenze Leggi su .com Con una delibera presentata in Giunta dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli, la Regione ha stanziato 31 milioni e 977.000 euro per interventi di consolidamento di 26 trae viadotti nelle province di, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e PratoL'articolo: 26da. 6 indiproviene daPost.

