Toro Wood si ritira dalla gara, la HSG salva i posti di lavoro a Castel San Niccolò

Oggi incontro decisivo in Prefettura“È una grande gioia”. Con queste parole Alessandro Mugnai, dirigente della Filctem Cgil, commenta la svolta positiva della vertenza occupazionale aSan. Il futuro di 14 lavoratori e delle loro famiglie è salvo: laha ufficialmente comunicato il proprio ritironuova asta per lo stabilimento, lasciando campo libero alla HSG, l’azienda tessile che già opera nei locali e che ora potrà acquisirne la proprietà.La decisione dellaè chiara: “Non vogliamo essere in alcun modo complici del licenziamento dei lavoratori”. Una scelta apprezzata dai sindacati e che oggi sarà formalizzata durante un nuovo incontro in Prefettura.“È il risultato per cui ci siamo battuti per settimane – afferma Mugnai –. Con la HSG proprietaria dell’immobile, l’attività proseguirà e l’occupazione saràntita.