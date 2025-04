Brindisireport.it - Torna la giornata di raccolta sangue: un uovo di Pasqua per tutti i donatori

BRINDISI -domenica 13 aprile, per la 14esima edizione consecutiva, la "della solidarietà", l'iniziativa organizzata da Valtur Brindisi in collaborazione con Avis comunale per promuovere la donazione dinel territorio. L'appuntamento è fissato dalle 8:00 alle 12:00 presso il.