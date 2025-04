Ilrestodelcarlino.it - Torna la banda delle tabaccherie: "È il terzo furto, siamo esasperati"

Colpo in tabaccheria, ladri in fuga con centinaia di stecche di sigarette e soldi. Nel mirino è finita la tabaccheria M&S Shop in corso Vittorio Emanuele, a due passi da piazza XX Settembre, in pieno centro. "Oggi di nuovo, dopo i furti messi a segno lo scorso 30 aprile e, il giorno dopo, il primo maggio, hanno ripulito tutto" è lo sfogo della titolare, Martina Pierantoni. Il colpo da migliaia di euro è stato messo a segno ieri, poco prima dell’alba. Erano circa le 5 quando ignoti "hanno prima forzato la serranda e poi la porta di ingresso della tabaccheria – ha raccontato la titolare –. Una volta dentro, hanno ripulito tutto portando via sigarette e soldi". Secondo quanto è stato ricostruito, i malviventi hanno preso le stecche di sigarette che erano nel magazzino, rifornito prima del fine settimana, e i pacchetti esposti.