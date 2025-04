Unlimitednews.it - Torna Classiche Forme, il Festival Internazionale di musica da camera

ROMA (ITALPRESS) – I luoghi del Salento, dal 13 al 20 luglio, ospiteranno la nona edizione didida, fondato e diretto dal 2017 dalla pianista Beatrice Rana. L’evento, presentato questa mattina al MIC dalla stessa Rana, insieme al Sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, in collegamento video, e al senatore Roberto Marti, ad Aldo Patruno della Regione Puglia e al compositore Riccardo Panfili, è promosso dall’Associazionele Opera Prima, con il sostegno Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di SIAE nell’ambito de progetto “Per chi Crea”, in collaborazione con Provincia di Lecce, Città di Lecce, Università del Salento, Terre del Capo di Leuca e Polo Biblio-museale di Lecce.e Potere è il tema scelto per il, impreziosito dalla presenza di amici e colleghi di famadella stessa Rana: Brannon Cho, Alexandra Conunova, Giuliana Gianfaldoni, Leonidas Kavakos, Georgy Kovalev, Andrea Obiso, Ettore Pagano, Ludovica Rana, Massimo Spada, Kevin Spagnolo, il Chaos String Quartet, il Quartetto Werther e il Trio Concept.