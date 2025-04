Iltempo.it - Tor Vergata, morì dopo l'operazione per l'obesità: chiesto il processo per quattro medici

Entrata al Policlinico di Toril 5 novembre 2018 per un intervento di riduzione dello stomaco, Grazia Di Girolamo, 50 anni, non è mai tornata a casa. L', una sleeve gastrectomy per combattere l', sembrava inizialmente riuscita, magiornila donna è morta per un'emorragia. Ora la Procura accusa– un chirurgo e tre anestesisti – di omicidio colposo e ne hail rinvio a giudizio. Secondo i consulenti del pm, la morte poteva essere evitata con una diagnosi e un intervento tempestivi, riporta Repubblica. La donna, originaria di Latina, era stata ricoverata con gravi condizioni di salute pregresse, ma l'- ritenuta tra le più comuni per curare l'- risultava “senza complicanze”. I problemi sono emersi il giorno successivo, con segni di versamento toracico e sospetta sepsi.