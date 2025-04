Top 11 Serie A | De Gea e Kean per una Fiorentina da Europa Ndoye e Anguissa con due perle

Serie A le due squadre pareggiano e non cambiano la distanza. Leggi su Calciomercato.com Napoli e Inter continuano la sfida a distanza per lo Scudetto: nella 31a giornata diA le due squadre pareggiano e non cambiano la distanza.

Da Anguissa a Locatelli e Jovic: la Top 11 della 31ª giornata di Serie A. Top 11 Serie A: De Gea e Kean per una Fiorentina da Europa, Ndoye e Anguissa con due perle. Il tacco di Ndoye, la prima volta di Bernabé e tutti gli altri gol. Serie A, i giocatori più preziosi per valore di mercato: la top 11. Top 11 consigliati da schierare al fantacalcio 31^ turno Serie A. Top 11 Serie B valori di mercato: chi è cresciuto di più, in vetta Esposito. Ne parlano su altre fonti

Top 11 Serie A: Sommer salva l'Inter, c'è Yildiz e ancora spazio per Orsolini - Napoli e Inter continuano la sfida a distanza per lo scudetto: nella 30a giornata di Serie A le due squadre vincono con lo stesso risultato, 2-1 della squadra di. (msn.com)

Serie A, la Top 11 dopo la 30ª giornata: David Neres torna in formazione - Di seguito la Top 11 di Serie A dopo la trentesima giornata (3-4-3). Abbiamo preso in considerazione solamente coloro che sono andati a voto in almeno. (tuttomercatoweb.com)

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte, chi schierare nella Top 11 per la 341^ giornata (oggi 4 aprile 2025) - Consigli Fantacalcio Serie A: torna l'appuntamento con la nostra Top 11, vediamo quali calciatori schierare nella 31^ giornata. (ilsussidiario.net)