Juventusnews24.com - Tonali Juventus, la rivelazione di Di Canio: «Vuole fortemente tornare in Italia. So che è irrealistico ma…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, ladi Di: tutte le dichiarazioni sul centrocampista accostato ai bianconeriL’ex calciatore Paolo Diè intervenuto a Sky Sport per analizzare quello che potrebbe essere il futuro di, calciatore del Newcastle, accostatoal calciomercato Juve. La volontà del centrocampista è quella diin Serie A e, in particolare, sarebbe ideale per l’Inter secondo Di.PAROLE – «Per l’Inter il giocatore ideale si chiama Sandroanche se so che èin».Leggi sunews24.com