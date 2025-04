Tommy Cash e Tony Effe insieme in un video | collaborazione in arrivo?

Tommy Cash, la popstar estone nota per il brano “Espresso Macchiato” che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025, ha recentemente pubblicato su TikTok un video criptico insieme a Tony Effe. Nel video, i due artisti sono seduti fianco a fianco in uno studio di registrazione, ascoltando in silenzio “Damme ‘na mano”, il brano con cui Tony Effe ha partecipato a Sanremo 2025. Nel video, i due mangiucchiano qualcosa, forse degli snack.<!







Espresso Macchiato è stato al centro di polemiche in Italia a causa di accuse di stereotipizzazione della cultura italiana. Il brano presenta riferimenti a caffè, spaghetti e mafiosi, elementi che alcuni hanno ritenuto offensivi. L'associazione italiana dei consumatori Codacons ha persino richiesto l'esclusione della canzone dall'Eurovision, sostenendo come danneggi l'immagine dell'Italia.

