Ilgiorno.it - Tombe aperte e macerie al cimitero di Sant’Ilario: nuova polemica a Nerviano

(Milano), 8 aprile 2025 - Esplode la rabbia per le condizioni in cui versa ildi, frazione di. A sollevare il caso, con parole durissime, è il consigliere comunale della Lega Massimo Cozzi, che denuncia una situazione definita senza mezzi termini “indecorosa e vergognosa”. La scintilla è partita da alcune segnalazioni giunte dai residenti nel fine settimana: cittadini esasperati hanno contattato i rappresentanti del Carroccio domenica mattina, portando il gruppo a effettuare un sopralluogo immediato e a presentare un’interrogazione urgente. L’attacco Per Cozzi, ildi San Ilario è solo l’ultimo esempio di un malfunzionamento generalizzato. “Siamo di fronte all’ennesima criticità nella gestione dei servizi cimiteriali – attacca – un tracollo visibile a tutti, peggiorato vistosamente da febbraio, dopo l’avvio del nuovo appalto.