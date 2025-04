Tom Hiddleston Ritorna come Loki in Avengers | Doomsday? Ecco cosa sappiamo!

Leggi su Mistermovie.it

Sei un fan die dell'universo Marvel? Allora preparati, perché ci sono novità entusiasmanti! Tom, l'attore che incarna il Dio dell'Inganno, ha recentemente condiviso le sue sensazioni riguardo al suo ritorno in, alimentando l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo. Emozioni a Mille:entusiasta di rivestire i panni di!Dopo la conclusione della seconda stagione di, molti si chiedevano se avremmo mai più rivistonel ruolo. Ma le preoccupazioni sono state spazzate via! Durante gli Olivier Awards 2025, l'attore ha espresso la sua gioia per il ritorno, sottolineando quanto sia "davvero notevole" poter finalmente parlarne, visto il segreto che ha dovuto custodire per tanto tempo. Segreti Marvel:faa mantenere il riserbo?Mantenere segreti i colpi di scena è una sfida, elo sa bene.