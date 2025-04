Tom Cruise porta Mission | Impossible – The Final Reckoning a Cannes 78

Cruise porta Mission: Impossible – The Final Reckoning a Cannes 78

Mercoledì 14 maggio, l'attore e produttore Tom Cruise, il suo collaboratore di lunga data, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie, e il cast saliranno sui gradini del Palais des Festivals.

Questa è solo la terza apparizione della leggenda di Hollywood sulla Croisette: la prima nel 1992, per la première di Cuori Ribelli di Ron Howard, sono passati alcuni anni prima del memorabile ritorno di Tom Cruise nel 2022, segnato dalla première di Top Gun: Maverick, dalla sua avvincente masterclass e dall'emozionante accoglienza della sua Palma d'oro onoraria.

In Mission: Impossible – The Final Reckoning, Ethan Hunt di Tom Cruise, che ha interpretato sin dall'inizio del franchise nel 1996, e il suo team IMF vi chiedono di fidarvi di loro un'ultima volta.

