Tolentino pareggia con Urbino | playoff ancora alla portata

Tolentino contro l'Urbino, con i cremisi che a novanta minuti dal termine della stagione sono ancora in piena corsa playoff. Ci sarà bisogno di fare tre punti nell'ultima gara sul campo del Matelica per poter avere la certezza di disputare gli spareggi promozione. "Ci portiamo a casa un pareggio – dice Paolo Passarini (foto), tecnico del Tolentino – al termine di una partita durissima. Sono stati novanta minuti giocati ad intensità molto elevata contro un avversario molto quotato e solido in ogni reparto. Per l'andamento della gara credo che il pareggio sia il risultato più giusto, permettendoci di poter inseguire ancora i playoff nell'ultima partita della stagione". L'Eccellenza tornerà in campo tra qualche settimana per l'ultima giornata, permettendo di poter tirare il fiato e recuperare la miglior forma fisica.

