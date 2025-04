Ilgiorno.it - Tod’s celebra “le mani italiane”. Da Bianca Balti a Stefano Accorsi, tanti vip all’evento dedicato agli artigiani

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 8 aprile 2025 – “Tanta gente, begli eventi, mi pare – da quello che vedo – che questo Salone del Mobile sia molto ben riuscito", commenta il patron diDiego della Valle. E l’ombra dei dazi? “È una situazione molto preoccupante, speriamo si trovi una soluzione – e in fretta – perché il rischio è che si blocchi buona parte dell’economia globale. Soprattutto non si deve creare un’incertezza nel mondo dei consumatori perché tutto questo poi penalizza le piccole aziende. Glipossono avere problemi enormi, e quando un’azienda artigianale ha problemi enormi e chiude, l’abbiamo persa per sempre”. Milano FuoriSaloneITALIAN HANDS evento in showroom Montenapoleone 13 MILANO, 8 APRILE 2025, ANSA/DAVIDE CANELLA Queste le parole di Della Valle in occasione dell’incontro che nel negozio della maison in via Montenapoleone a Milano vuolere proprio il saper fare italiano e l’iconico “gommino”.