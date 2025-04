Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull'andamento in Borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa.

2,81 EUR (+4,22 %)
Ore 17.35 del 8 aprile 2025
Apertura 2,72
Massimo 2,87
Minimo 2,71
Capitalizz. 1.066 Mld
Chiusura prec. 2,81

Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve

(Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità)

Titolo Juve Borsa: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI

COME È POSSIBILE DIVENTARE AZIONISTI DI JUVENTUS?

Le azioni ordinarie di Juventus (le "azioni Juventus") sono quotate presso il Mercato Telematico Azionario ("MTA"), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Juventus crolla in Borsa (-10%), peggior ribasso sul listino di Piazza Affari. Infortunio Gatti, cambio forzato in Juve Genoa: le condizioni. Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni. Juventus scende in campo a Piazza Affari con il bilancio 2023/2024. Juventus: il titolo crolla in Borsa (-14%), scattano realizzi dopo ultimo rally. Azioni Juventus, arriva l'aumento di capitale, cosa fare in Borsa?. Ne parlano su altre fonti

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve

