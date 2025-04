Tiro con l’arco Cdm Auburndale | Godano 9 e Roner 7 nel ranking round del compound

Tiro con l’arco con le prime frecce scagliate nella Coppa del mondo di Auburndale, in Florida. In particolare, per quanto riguarda le gare individuali sono andate in scena le prime 72 frecce del compound, valide per il ranking round. E sono subito arrivati alcuni risultati positivi per l’Italia. Partendo dalla gara femminile, Elisa Roner si è messa in evidenzia con la settima posizione con 690 punti. A guidare le qualifiche è la messicana Becerra a 701, davanti alla britannica Ella Gibson (698) e alla colombiana Sara Lopez (695).Buone prestazioni anche da parte di Marcella Tonioli, undicesima con 685 punti, e Giulia Di Nardo, che all’esordio in Cdm fa registrare il quindicesimo posto e 683 punti. Questi gli accoppiamenti ai sedicesimi di finale delle azzurre: Roner-Damsbo (DEN), Di Nardo-Castillo (MEX) e Tonioli-Maneesombatkul (THA). Leggi su Sportface.it È cominciata la stagione all’aperto delconcon le prime frecce scagliate nella Coppa del mondo di, in Florida. In particolare, per quanto riguarda le gare individuali sono andate in scena le prime 72 frecce del, valide per il. E sono subito arrivati alcuni risultati positivi per l’Italia. Partendo dalla gara femminile, Elisasi è messa in evidenzia con la settima posizione con 690 punti. A guidare le qualifiche è la messicana Becerra a 701, davanti alla britannica Ella Gibson (698) e alla colombiana Sara Lopez (695).Buone prestazioni anche da parte di Marcella Tonioli, undicesima con 685 punti, e Giulia Di Nardo, che all’esordio in Cdm fa registrare il quindicesimo posto e 683 punti. Questi gli accoppiamenti ai sedicesimi di finale delle azzurre:-Damsbo (DEN), Di Nardo-Castillo (MEX) e Tonioli-Maneesombatkul (THA).

Tiro con l’arco: bene l’Italia del compound nel ranking round nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025 - Ad Auburndale, in Florida, si è aperta la prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l'arco. Ecco come sono andate le cose nel ranking round ... (oasport.it)

Tiro con l’arco, al via la stagione all’aperto: azzurri in USA per la prima tappa di World Cup - Tutto pronto per il via alla Coppa del mondo di tiro con l'arco: la stagione all'aperto inizia dagli USA, più precisamente a Auburndale ... (sportface.it)

Tiro con l’arco: Italia a caccia di segnali positivi nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025 - Dopo una lunga stagione indoor, il tiro con l'arco internazionale è pronto a tornare all'attività all'aperto, quella più importante: da domani inizierà ... (oasport.it)