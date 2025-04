Oasport.it - Tiro con l’arco: bene l’Italia del compound nel ranking round nella prima tappa della Coppa del Mondo 2025

Ad Auburndale, in Florida, si è aperta ladeldicon. Ecco come sono andate le cose neldedicato ai tiratori di arcosui campi distatunitensi dopo 72 frecceAl femminile la manche è stata vinta dalla messicana Andrea Becerra, con un totale di 701 punti.l’azzurra Elisa Roner, settima con 690 punti e ben 44 centri pieni, in una graduatoria che ha visto l’eterna Marcella Tonioli sistemarsi in 11esima piazza a 685 punti e Giulia Di Nardo andare a occupare la 15esima casella anche lei a quota 685. Grande prova di squadra delche chiude quindi al secondo posto complessivo con 2058 punti, solo dietro al Messico con 2084.Al maschile ancora Messico in evidenza con Sebastian Garcia, primo con lo score di 709 punti.