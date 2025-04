Oasport.it - Tiro a volo, Silvana Stanco rimane in testa anche dopo 100 piattelli a Buenos Aires. In lotta Erica Sessa

resta al comando100, città dell’Argentina che ospita in questi giorni la prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di. L’azzurro, già indurante la prima giornta di ieri, ha mantenuto ben saldo il suo piazzamento mantenendo in solitaria il comando delle operazioni.Al secondo posto si è posizionata la portoricana Augusta Rose Campos-Martyn, attualmente con 96/100, stesso punteggio della terza, l’australiana Penny Smith, salita di colpi nella giornata odierna. 95/100 poi per la tedesca Kathrin Murche e per la statunitense Carey Jeana Garrison, mentrein scia a quota 94/100 insieme all’indiana Neeru Neeru e alla neutrale Lada Desinova. Brusca frenata invece per Alessandra Della Valle, oggi autrice di ben sei errori complessivi che l’hanno relegata al tredicesimo posto con 91/100.