Tiro a volo Daniele Resca è terzo dopo quattro serie del trap a Buenos Aires

Prosegue la prima tappa di Coppa del Mondo 2025 di, in corso a, in Argentina: nelle qualificazioni delmaschile,100 dei 125 piattelli previsti,si trova nel gruppetto alposto assieme a Lorenzo Ferrari, con quest’ultimo che però è iscritto alla gara senza diritto d’accesso alla finale. In corsa per l’ultimo atto anche Mauro De Filippis e Diego Valeri, nel drappello in quinta posizione.delle cinquein programma guida, con lo score di 98/100, la coppia composta dall’australiano Mitchell Iles e dallo statunitense William Hinton, mentre condividono la terza posizione, a quota 97/100, il neozelandese Owen Mark Robinson e gli azzurri(Carabinieri) e Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro), con quest’ultimo che però prende parte alla gara soltanto per il ranking e non potrà in ogni caso disputare la finale.