Tiro a volo Cdm Buenos Aires | Stanco ancora in testa dopo 100 piattelli Resca in scia al maschile

Arrivano buone notizie per l’Italia dalla Coppa del mondo di, in Argentina.i primi 100di qualificazione, infatti, Silvanamantiene ladella classifica nella gara femminile. Davanti a tutte le avversariei due giri del primo giorno, l’azzurra si è confermata nella seconda giornata mantenendo lain solitaria con 97centrati su 100. A distanza di appena un piattello seguono la portoricana Augusta Rose Campos-Martyn e l’australiana Penny Smith.Non troppo lontana Erica Sessa, che con due errori in entrambe le rotazioni è ora a quota 94centrati, nel terzetto in sesta posizione. C’èspazio, quindi, per poter ambire alla finale che si terrà domani,gli ultimi 25. Perde terreno, invece, Alessandra Della Valle, cheaver commesso un solo errore nel terzo round, il primo di giornata, ne realizza ben cinque nel secondo: ora è a 91, in tredicesima posizione.