Tiro a segno | Suruchi trionfa nella pistola 10 metri femminile a Buenos Aires Battuto il plotone cinese

Suruchi. Dopo aver chiuso le qualificazioni al comando, la tiratrice ha vinto con margine la gara della pistola 10 metri femminile a Buenos Aires, città che sta ospitando in questi giorni la prima tappa valida per la Coppa del Mondo 2025 di Tiro a segno. Prestazione maiuscola per l'atleta, capace ancora una volta di arginare l'agguerritissima nonché chirurgica compagine cinese, conducendo una gara estremamente precisa e soprattutto di controllo. Nello specifico Suruchi ha chiuso i conti con il punteggio di 244.6, terminato la prestazione con ben due serie sopra il 10.0. Si è dovuta accontentare solo della seconda posizione invece l'asiatca Wei Qian, apparsa molto nervosa proprio nell'ultima tranche, dove non è andata oltre il 9.7 stampando in totale 241.

