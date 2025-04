Tiro a segno Riccardo Mazzetti secondo nella pistola automatica a Buenos Aires!

Buenos Aires, in Argentina, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di Tiro a segno: nella pistola automatica da 25 metri maschile Riccardo Mazzetti chiude secondo, mentre Massimo Spinella, entrato a sua volta in finale, è quinto.La finale si decide soltanto all’ultima serie, ed a spuntarla, col minimo scarto, è l’indiano Vijayveer Sidhu, che al termine dei 40 colpi regolamentari supera per 29-28 l’azzurro Riccardo Mazzetti (G.S. Esercito): i due arrivano in parità a quota 25 agli ultimi 5 colpi, nei quali l’asiatico si rivela più preciso dell’italiano.Terzo posto per il cinese Yang Yuhao, eliminato a quota 23/35 dopo 7 serie, che sale sul gradino più basso del podio dopo aver vinto per 4-1 lo shoot-off con il kazako Nikita Chiryukin, resosi necessario dato che entrambi avevano chiuso a quota 18/30 al termine delle prime 6 serie. Oasport.it - Tiro a segno, Riccardo Mazzetti secondo nella pistola automatica a Buenos Aires! Leggi su Oasport.it Magnifico podio per l’Italia a, in Argentina, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 dida 25 metri maschilechiude, mentre Massimo Spi, entrato a sua volta in finale, è quinto.La finale si decide soltanto all’ultima serie, ed a spuntarla, col minimo scarto, è l’indiano Vijayveer Sidhu, che al termine dei 40 colpi regolamentari supera per 29-28 l’azzurro(G.S. Esercito): i due arrivano in parità a quota 25 agli ultimi 5 colpi, nei quali l’asiatico si rivela più preciso dell’italiano.Terzo posto per il cinese Yang Yuhao, eliminato a quota 23/35 dopo 7 serie, che sale sul gradino più basso del podio dopo aver vinto per 4-1 lo shoot-off con il kazako Nikita Chiryukin, resosi necessario dato che entrambi avevano chiuso a quota 18/30 al termine delle prime 6 serie.

