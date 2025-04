Tiro a segno Mazzetti a un passo dalla vittoria | è argento nella Cdm di Buenos Aires Spinella 5

nella pistola automatica dai 25 metri nella Coppa del mondo di Tiro a segno: nel primo round a Buenos Aires, in Argentina, Riccardo Mazzetti ha conquistato uno straordinario argento. Ma perché storica? Perché per la prima volta l’Italia ha visto due suoi atleti qualificati all’ultimo atto in Cdm. Oltre a Mazzetti, infatti, c’era un altro olimpionico, Massimo Spinella, che ha chiuso in quinta posizione.Mazzetti, 40enne di Busto Arsizio che vanta un titolo di Campione d’Europa e tre partecipazioni alle Olimpiadi, ha ottenuto uno straordinario risultato di 28, a un solo punto dalla vittoria. L’indiano Vijayveer Sidhu, quattro volte campione del mondo, infatti, si è imposto con 29 punti. Solo sfiorata, quindi, la seconda vittoria in Coppa del mondo di Mazzetti, a undici anni dalla prima. Leggi su Sportface.it Giornata storica per l’Italia, quella che si è consumatapistola automatica dai 25 metriCoppa del mondo di: nel primo round a, in Argentina, Riccardoha conquistato uno straordinario. Ma perché storica? Perché per la prima volta l’Italia ha visto due suoi atleti qualificati all’ultimo atto in Cdm. Oltre a, infatti, c’era un altro olimpionico, Massimo Spi, che ha chiuso in quinta posizione., 40enne di Busto Arsizio che vanta un titolo di Campione d’Europa e tre partecipazioni alle Olimpiadi, ha ottenuto uno straordinario risultato di 28, a un solo punto. L’indiano Vijayveer Sidhu, quattro volte campione del mondo, infatti, si è imposto con 29 punti. Solo sfiorata, quindi, la secondain Coppa del mondo di, a undici anniprima.

