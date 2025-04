Inter-news.it - Tifosi Inter in massa a Monaco: col Bayern si attende un super dato!

L’, all’Allianz Arena, sarà seguita da tantissimi. Contro ilsi gioca per l’andata dei quarti di finale di Champions League.GRANDI NUMERI –indi Baviera. La squadra di Simone Inzaghi verrà supportata dalla sua gente anche in Germania, che non vorrà perdersi questa sfida straordinaria e prestigiosa, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Come riferisce anche Matteo Barzaghi, in collegamento daper Sky Sport 24, saranno 3800isti nel settore a loro dedicato. Ma ci saranno anche altrisparsi tra lo stadio, tant’è che la quota arriverà oltre le 4mila anime nerazzurre. Insomma, la Beneamata sarà supportata alla grandissima dai suoi, che dimostreranno ancora una volta il loro grande affetto per questi colori.