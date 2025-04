Ticket sui farmaci in Emilia-Romagna confermata l’esenzione per lavoratori in crisi | i requisiti

Ticket dei farmaci per i lavoratori delle aziende in crisi e la Regione Emilia-Romagna ha accettato. Tali cittadini si aggiungono così agli altri che godono già dell’esenzione dalla riforma che partirà il 2 maggio, ovvero pazienti oncologici, con patologie croniche o rare, invalidi, disoccupati e persone in situazioni di disagio economico. Il ripristino dell’esenzione: da quando “Una cancellazione – dicono i sindacati confederali – sarebbe risultata incomprensibile e inaccettabile in particolare in questa fase caratterizzata da profonde incertezze del mondo produttivo e da numerose crisi aziendali”. “Nell'ambito dell'incontro di ieri – dicono ancora i sindacati – l'Assessore alla Sanità Massimo Fabi ha confermato l'impegno a ripristinare detta esenzione, con decorrenza dal 1 aprile”. Ilrestodelcarlino.it - Ticket sui farmaci in Emilia-Romagna, confermata l’esenzione per lavoratori in crisi: i requisiti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 8 aprile 2025 – Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto di ripristinare l'esenzione deldeiper idelle aziende ine la Regioneha accettato. Tali cittadini si aggiungono così agli altri che godono già deldalla riforma che partirà il 2 maggio, ovvero pazienti oncologici, con patologie croniche o rare, invalidi, disoccupati e persone in situazioni di disagio economico. Il ripristino del: da quando “Una cancellazione – dicono i sindacati confederali – sarebbe risultata incomprensibile e inaccettabile in particolare in questa fase caratterizzata da profonde incertezze del mondo produttivo e da numeroseaziendali”. “Nell'ambito dell'incontro di ieri – dicono ancora i sindacati – l'Assessore alla Sanità Massimo Fabi ha confermato l'impegno a ripristinare detta esenzione, con decorrenza dal 1 aprile”.

Ticket farmaci in Emilia-Romagna: chi deve pagare, quanto e quando - Quando entra in vigore il pagamento del ticket per i farmaci con ricetta rossa? Da venerdì 2 maggio. Riguarda tutti i cittadini della regione salvo quelli esentati per reddito o per patologia (per qua ... (bologna.repubblica.it)

Nuovi ticket sui farmaci in Emilia-Romagna: perché questa scelta da parte della Regione? - Maurizio Corone, di Rubiera, è papà del 26enne Marco con sindrome di Down "Lavora con un tirocinio di 20 ore a settimana in una birreria e in un bar grazie al progetto ‘Facile per te, utile per lui’ ... (ilrestodelcarlino.it)

Emilia Romagna, nuovi ticket sui farmaci: cosa cambia dal 2 maggio? - Maurizio Corone, di Rubiera, è papà del 26enne Marco con sindrome di Down "Lavora con un tirocinio di 20 ore a settimana in una birreria e in un bar grazie al progetto ‘Facile per te, utile per lui’ ... (ilrestodelcarlino.it)