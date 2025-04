Movieplayer.it - Thunderbolts: le proiezioni di prova sono rassicuranti: "Tra i migliori film dei Marvel Studios da anni"

Leggi su Movieplayer.it

Per una volta, ledisembra abbiano avuto un responso positivo da parte del pubblico per il nuovodel MCUsarà il prossimodeiad approdare in sala e sembra che le ultimedi prove siano andate piuttosto bene. Dopo che Captain America: Brave New World aveva avuto pessimi test-screening, la speranza è che il prossimopossa riportare l'MCU sulla strada giusta prima dell'arrivo de I Fantastici Quattro: Gli Inizi a luglio. Nei mesi precedenti l'uscita di Brave New World, infatti, erano arrivati preoccupanti resoconti sulledie sulla trama completa che, al di là di alcuni cambiamenti tardivi in post-produzione, sirivelati accurati. Ora, un utente di Reddit che ha .