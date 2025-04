Thunderbolts* | il cast commenta la sua presenza o meno in Avengers | Doomsday

Thunderbolts*: il cast commenta la sua presenza (o meno) in Avengers: DoomsdayDurante la presentazione del cast di Avengers: Doomsday della durata di cinque ore e mezza dei Marvel Studios, le star di Thunderbolts* Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Sebastian Stan (Bucky), Wyatt Russell (U.S. Agent), Lewis Pullman (The Sentry) e Hannah John-Kamen (Ghost) sono state tutte annunciate come protagoniste del film.Si prevede che il team si riunisca come “New Avengers” del MCU e, in un’intervista per promuovere la vendita dei biglietti, Pugh, Harbour, Russell e John-Kamen hanno reagito alla notizia. Tuttavia, il nome di Julia Louis-Dreyfus non era sullo schienale di una sedia, il che significa che Valentina Allegra de Fontaine al momento non dovrebbe apparire nel film guidato da Robert Downey Jr. Leggi su Cinefilos.it : illa sua(o) inDurante la presentazione deldidella durata di cinque ore e mezza dei Marvel Studios, le star diFlorence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian), Sebastian Stan (Bucky), Wyatt Russell (U.S. Agent), Lewis Pullman (The Sentry) e Hannah John-Kamen (Ghost) sono state tutte annunciate come protagoniste del film.Si prevede che il team si riunisca come “New” del MCU e, in un’intervista per promuovere la vendita dei biglietti, Pugh, Harbour, Russell e John-Kamen hanno reagito alla notizia. Tuttavia, il nome di Julia Louis-Dreyfus non era sullo schienale di una sedia, il che significa che Valentina Allegra de Fontaine al momento non dovrebbe apparire nel film guidato da Robert Downey Jr.

