Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve ha insegnato: la dirigenza in futuro vuole investire su un altro tipo di allenatore. L’identikit

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha: lainsu undisvelato dalla Gazzetta dello SportL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto in casantus. Sono queste settimane di riflessione per quanto riguarda la scelta del nuovoche probabilmente prenderà il posto di Tudor.L’idea delladopo il fallimento del progettoè di puntare su un tecnico top, con esperienza e curriculum vincente, per evitare altre brutte sorprese. Il sogno in tal senso è Conte del Napoli.Leggi suntusnews24.com