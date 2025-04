Gqitalia.it - The White Lotus 4 deve assolutamente sembrare un nuovo inizio

The4 è stato ufficialmente commissionato all'di quest'anno, quasi un mese prima che il viaggio in Thailandia protagonista della terza stagione prendesse il via. Non solo, la responsabile della programmazione HBO, Francesca Orsi, ha pure suggerito che la prossima destinazione sarà probabilmente "da qualche parte in Europa". Un soggiorno in Francia, forse? Oppure un ritorno in Italia?In ogni caso, la quarta stagione rappresenterà una sfida creativa unica per il papà dello show, Mike. A questo punto, infatti, i fan di questa antologia hanno abbastanza familiarità con la formulada sapere perfettamente cosa aspettarsi da essa. Si apre quindi una questione: come sarà possibile continuare a sovvertire le aspettative, garantire colpi di scena e tenerci tutti sulle spine, come richiede qualsiasi giallo di valore? Forse una location ancora inedita può risultare particolarmente fruttuosa.