The White Lotus 3 | Scena di Sesso Tagliata! Scopri il Motivo Shock

White Lotus? Preparati, perché ti sveleremo un retroScena sorprendente sulla terza stagione! Il creatore Mike White ha rivelato un taglio cruciale all'ultimo episodio, e la ragione ti lascerà a bocca aperta. La Scelta di Piper: Perché Doveva Perdere la Verginità?Mike White aveva pianificato una Scena di Sesso tra Piper (Sarah Catherine Hook) e Zion (Nicholas Duvernay), il figlio di Belinda. L'idea era che Piper, dopo aver lasciato il monastero, sentisse l'urgenza di fare Sesso e decidesse di 'togliersi il pensiero', come ha spiegato lo stesso White. Questa decisione avrebbe dovuto segnare una svolta nel suo personaggio. La Reazione di Saxon: Un Cambio di Dinamiche a BordoDopo l'incontro con Zion, Piper avrebbe dovuto interagire con Saxon (Patrick Schwarzenegger) sulla barca. Leggi su Mistermovie.it Sei un fan di The? Preparati, perché ti sveleremo un retrosorprendente sulla terza stagione! Il creatore Mikeha rivelato un taglio cruciale all'ultimo episodio, e la ragione ti lascerà a bocca aperta. La Scelta di Piper: Perché Doveva Perdere la Verginità?Mikeaveva pianificato unaditra Piper (Sarah Catherine Hook) e Zion (Nicholas Duvernay), il figlio di Belinda. L'idea era che Piper, dopo aver lasciato il monastero, sentisse l'urgenza di faree decidesse di 'togliersi il pensiero', come ha spiegato lo stesso. Questa decisione avrebbe dovuto segnare una svolta nel suo personaggio. La Reazione di Saxon: Un Cambio di Dinamiche a BordoDopo l'incontro con Zion, Piper avrebbe dovuto interagire con Saxon (Patrick Schwarzenegger) sulla barca.

