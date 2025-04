The White Lotus 3 la recensione | serpenti in trappola

White Lotus, Mike White ha dimostrato di essere una penna dall’incredibile talento. Mettendo in scena un cast corale di personaggi irriverenti, rappresentazioni ideali del mondo capitalista moderno. Potere, soldi, fama, sesso: ogni episodio capace di inquadrare la società di oggi e le persone che vivono all’interno di essa. Uomini che aspirano ossessivamente al controllo, anche se c’è sempre una pecora nera – uno o due personaggi che combattono quel sentimento predominante per vivere una vita libera da ipocrisie. Il tutto condito da un mistero che, di puntata in puntata, portava lo spettatore a chiedersi chi sarebbe stata la prossima vittima.Con questa terza stagione la scrittura graffiante e la regia sapiente di Mike White tornano in grande stile per delineare una nuova storia interamente basata sulla dicotomia tra pace e guerra interiori. Screenworld.it - The White Lotus 3, la recensione: serpenti in trappola Leggi su Screenworld.it Con le prime due stagioni di The, Mikeha dimostrato di essere una penna dall’incredibile talento. Mettendo in scena un cast corale di personaggi irriverenti, rappresentazioni ideali del mondo capitalista moderno. Potere, soldi, fama, sesso: ogni episodio capace di inquadrare la società di oggi e le persone che vivono all’interno di essa. Uomini che aspirano ossessivamente al controllo, anche se c’è sempre una pecora nera – uno o due personaggi che combattono quel sentimento predominante per vivere una vita libera da ipocrisie. Il tutto condito da un mistero che, di puntata in puntata, portava lo spettatore a chiedersi chi sarebbe stata la prossima vittima.Con questa terza stagione la scrittura graffiante e la regia sapiente di Miketornano in grande stile per delineare una nuova storia interamente basata sulla dicotomia tra pace e guerra interiori.

