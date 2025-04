'The Last of Us 2', si torna nella civiltà al collasso con Pedro Pascal e Bella Ramsey.

“Lo giuro”. La prima stagione di 'Theof Us' si era conclusa con la bugia di Joel () a Ellie () relativa alla scoperta di altri immuni come lei al Cordyceps, un fungo che trasforma gli esseri umani in mostri simili agli zombi. Lo stesso che ha causato una pandemia alla quale solo la ragazzina potrebbe mettere fine. Ma il prezzo da pagare è troppo altro per l'uomo che la trascina via, ancora in anestesia, dalla sala operatoria dove avrebbero studiato il suo cervello per trovare una cura. La seconda stagione della serie Hbo - in esclusiva su Sky e in streaming su Now, in contemporanea con gli Usa, dal 14 aprile – riparte proprio da quello scambio tra i due per poi spostare l'azione di cinque anni in avanti con il primo episodio, 'Future Days' – il solo che abbiamo potuto vedere in anteprima -, diretto da Craig Mazin.

