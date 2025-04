The Last of Us 2 Pedro Pascal | Interpretare il personaggio di Joel mi crea sofferenza psichica

sofferenza a livello personale. La capacità di The Last of Us di esplorare le profondità emotive dell'esperienza umana non è indolore per gli interpreti della serie HBO, giunta alla seconda stagione, come ha confessato la star Pedro Pascal. L'attore cileno ha spiegato che l'immedesimazione in quel mondo disperato e nel personaggio di Joel Miller gli provoca reale "sofferenza psichica". "Questa esperienza è più intensa di qualsiasi altro ruolo che abbia mai interpretato. È difficile per me separare ciò che stanno attraversando i personaggi da come mi fa sentire", ha detto a PEOPLE. "In un modo che non è molto sano", ha aggiunto Pascal. "Sento .

The Last of Us 2, una stagione che brilla. Basandosi su una solida trama e su un assedio spettacolare - Il rapporto con la violenza, le conseguenze psicologiche dei suoi traumi e delle scelte impossibili a cui costringe. La serie tocca temi importanti. Su Sky e NOW. (mymovies.it)

