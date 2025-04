The Handmaid’s Tale Stagione 5 la spiegazione del finale | dove eravamo rimasti?

In attesa della sesta e ultima Stagione di The Handmaid's Tale, ripercorriamo insieme il finale del quinto ciclo di serie che si è concluso nel 2022. La quinta Stagione di The Handmaid's Tale ha mostrato come tutte le principali storyline siano giunte a una svolta inevitabile. Nonostante la Stagione sia iniziata con June apparentemente al sicuro in Canada, si è capito presto che il suo obiettivo era vendicarsi di Gilead e ritrovare Hannah, la figlia avuta con Luke. Tuttavia, anche in Canada la minaccia di Gilead non è mai stata lontana e June ha capito che né lei né la piccola Nichole erano al sicuro, rendendo inevitabile la fuga da Toronto.June e Serena: un nuovo inizio?Nel finale, June si è ritrovata su un treno diretto a ovest, lo stesso su cui è salita anche Serena.

