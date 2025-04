Davidemaggio.it - The Handmaid’s Tale, è il momento del gran finale

E’ stata una delle serie distopiche più chiacchierate e amate dal pubblico, e dopo otto anni di attesa arriva finalmente l’epilogo: la sesta e ultima stagione di The, composta da dieci episodi e accompagnata dal claim The Revolution is here, sarà disponibile da domani, 8 aprile 2025, su TIMVision con i primi tre, mentre gli altri saranno rilasciati i martedì successivi fino aldel 27 maggio.A dirigere sia i primi che gli ultimi due Elisabeth Moss, protagonista indiscussa nel panni dell’ancella June Osborne fin dal 2017. Con lei torna il cast storico della serie Hulu, composto da Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O.T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger e Ever Carradine. A loro andranno ad unirsi Josh Charlkes e la guesta star Timothy Simons, e la storia riprenderà da dove si era interrotta nel novembre del 2022.