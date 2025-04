The Handmaid’s Tale 6 la recensione | e se Gilead fosse l' America di oggi?

Un treno lanciato che scorre libero, veloce, carico di speranza in un ambiente verde e idilliaco. Era il finale di Blade Runner. Ed è invece solo l'inizio di The Handmaid's Tale 6, la sesta e ultima stagione della serie cult, disponibile su TIMVISION dall'8 aprile con i primi tre episodi e poi con un nuovo appuntamento ogni settimana, fino al 27 maggio per il finale di serie. Quel viaggio in treno è l'inizio dell'ultimo racconto dell'ancella, quello che chiuderà i giochi. Su quel vagone ci sono June e Serena Joy, le duellanti, i due lati della stessa medaglia, amiche e nemiche.

