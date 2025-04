The First Berserker | Khazan la Recensione | tra i migliori soulslike in circolazione?

First Berserker Khazan è senza dubbio una delle sorprese del 2025, in senso positivo. In realtà, dall'annuncio alla data di pubblicazione, il 27 marzo 2025, l'interesse intorno al gioco era cresciuto gradualmente nei fan di Miyazaki e From, dopo ogni nuovo trailer o spezzone di gameplay sempre più sanguinario, carnale, decadente eppure così amabilmente "in stile anime". La prova pad alla mano, oggi, è inequivocabile: Khazan mena, forte, sempre. E parimenti si fa anche atterrare più volte, da avversari mastodontici e arrabbiati quasi quanto lui, in un soulslike che per frenesia e intensità rivaleggia con i Nioh e sfiora le vette raggiunte da Sekiro. Senza mai raggiungerle, per carità, ma comunque: chi se l'aspettava?Una storia di sangue, sudore e lacrime.

