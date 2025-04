The Couple sembra il Grande Fratello Bis | perché il reality di Ilary Blasi non ha nulla di nuovo

Couple è il nuovo format condotto da Ilary Blasi e in onda ogni lunedì, dal 7 aprile, su Canale 5. Di nuovo però non c'è praticamente niente: dopo 8 mesi di Grande Fratello, la sensazione è quella di trovarsi davanti a qualcosa di già visto, dalla casa ai concorrenti. Le sfide tra coppie sono l'unico piccolo tentativo di differenziare il format. Ne avevamo davvero bisogno? Il rischio GF bis è dietro l'angolo. Leggi su Fanpage.it Theè ilformat condotto dae in onda ogni lunedì, dal 7 aprile, su Canale 5. Diperò non c'è praticamente niente: dopo 8 mesi di, la sensazione è quella di trovarsi davanti a qualcosa di già visto, dalla casa ai concorrenti. Le sfide tra coppie sono l'unico piccolo tentativo di differenziare il format. Ne avevamo davvero bisogno? Il rischio GF bis è dietro l'angolo.

The Couple sembra il Grande Fratello Bis: perché il reality di Ilary Blasi non ha nulla di nuovo. The Couple su Canale 5 è un 'si', ma un particolare palese disturba parecchio. The Couple, iniziano le polemiche sui social: "Chiudetelo". Salva solo Ilary Blasi. Manila Nazzaro e Stefano Oradei, innamoratissimi a The Couple. Ilary Blasi presenta: "The Couple", il nuovo reality. Che mazzata per Ilary Blasi, un colpo duro da digerire. Ne parlano su altre fonti

The Couple sembra il Grande Fratello Bis: perché il reality di Ilary Blasi non ha nulla di nuovo - Il Grande Fratello sta continuando. Ha cambiato nome, si chiama The Couple ed è condotto da Ilary Blasi ... ma il format non ha nessuna novità che lo differenzi, tanto che a tratti sembra di vederci ... (fanpage.it)

The Couple: beffa per gli ex del Grande Fratello, la sorpresa nel reality VIDEO - Con il debutto di The Couple, il nuovo reality show di Mediaset condotto da Ilary Blasi, non sono mancate le prime sorprese e, a quanto pare, anche qualche motivo di discussione tra gli appassionati.. (msn.com)

The Couple, pagelle prima puntata: Ilary Blasi necessaria, l'amore equivoco di Elena Barolo per gli uccelli - The Couple, a giudicare dalla prima puntata, non sembra un format destinato a durare, a meno di profonde revisioni. Una cosa però funziona: è Ilary Blasi. (msn.com)