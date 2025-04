The Couple scivolone nella prima puntata per Laura Maddaloni | la gaffe è clamorosa

Couple”, scivolone nella prima puntata per Laura Maddaloni: la gaffe è clamorosa – Il debutto di The Couple, il nuovo reality show in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha regalato al pubblico parecchio divertimento. Tra i protagonisti più chiacchierati della serata senz’altro Laura Maddaloni, che in coppia con la ginnasta Giorgia Villa, si è trovata al centro di un’esibizione decisamente goffa durante una delle prove della puntata d’esordio. La judoka, già nota al pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha commesso una clamorosa gaffe, che è diventata virale. ( dopo le foto)Leggi anche: “Morgane, se ci leggi: indaga tu!”. Domani il gran finale, ma c’è un mistero irrisolto e stavolta riguarda la RaiLeggi anche: Carlo Conti chiude tutto: l’annuncio a sorpresa poco fa“The Couple”, scivolone nella prima puntata per Laura Maddaloni: la gaffe è clamorosaSu Canale 5 è andato in onda The Couple, il nuovo reality game, prodotto da Endemol Shine Italy, che vede al timone Ilary Blasi. Tvzap.it - “The Couple”, scivolone nella prima puntata per Laura Maddaloni: la gaffe è clamorosa Leggi su Tvzap.it News tv. “The”,per: la– Il debutto di The, il nuovo reality show inserata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi, ha regalato al pubblico parecchio divertimento. Tra i protagonisti più chiacchierati della serata senz’altro, che in coppia con la ginnasta Giorgia Villa, si è trovata al centro di un’esibizione decisamente goffa durante una delle prove dellad’esordio. La judoka, già nota al pubblico per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha commesso una, che è diventata virale. ( dopo le foto)Leggi anche: “Morgane, se ci leggi: indaga tu!”. Domani il gran finale, ma c’è un mistero irrisolto e stavolta riguarda la RaiLeggi anche: Carlo Conti chiude tutto: l’annuncio a sorpresa poco fa“The”,per: laSu Canale 5 è andato in onda The, il nuovo reality game, prodotto da Endemol Shine Italy, che vede al timone Ilary Blasi.

Ilary Blasi senza filtri a Verissimo: "The Couple e l'amore con Bastian". Poi Toffanin fa una gaffe colossale. "Sono caduta anche stavolta". L'incidente all'Ariston di Francesca Michielin prima di Sanremo. Angelo dei Ricchi e Poveri si scusa dopo la gaffe di Capodanno: "Toni sconvenienti e inusuali per me". Grande Fratello: Lino Giuliano squalificato, ecco le reazioni di Alessia Pascarella ed Enzo Bambolina. Grande Fratello, le pagelle della prima puntata: la gaffe di Signorini e lo spoiler, quando finisce questa edizione. Ora o mai più, le pagelle: Liorni brillante (7), Rita Pavone (3) imbarazza Valerio Scanu (8), Masini egoista (4). Ne parlano su altre fonti

Chi sono i primi vincitori di The Couple: coppie promosse, bocciate, nomination e classifica prima puntata - Come è andata la prima puntata di The Couple, nuovo reality game di Canale 5? Con Ilary Blasi al comando, i giochi tra le coppie sono iniziati ... (style.corriere.it)

The Couple, pagelle prima puntata: lo sbaglio di Ilary Blasi (6), Elena Barolo fa faville (7) - Ilary Blasi è tornata su Canale 5 dopo un lungo periodo d’assenza. Alla prima puntata di The Couple si è mostrata raggiante e sicura di sé, però ha floppato con il suo look. Decisamente anonimo e per ... (dilei.it)

The Couple, riassunto della puntata del 7 aprile: sfide e vincitore - Sfide, vincitori e momenti clou del primo episodio di The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi andato in onda il 7 aprile ... (105.net)