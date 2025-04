The Couple quante puntate sono e quando finisce? Diretta streaming del reality di Ilary Blasi

Sedici chiavi per otto coppie, una cassaforte e un unico obiettivo: aprirla e vincere un milione di euro. Questo è il montepremi in palio a The Couple, il nuovo reality-game condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. La prima puntata della prima edizione è andata in onda lunedì 7 aprile 2025 totalizzando 2.234.000 telespettatori con una share del 18,6%. Una partenza tiepida che ha subito la concorrenza di Ulisse - Il Piacere della Scoperta su Rai1 che ha vinto la serata con 2.843.000 telespettatori, pari al 17.4% di share. The Couple ha incuriosito il pubblico da casa anche se le prove in stile oratorio non sono state il massimo. Cosa succederà nelle prossime settimane, ci saranno delle modifiche e le prove saranno più dure? Vedremo anche se sarà in grado di reggere il 18% oppure il gradimento del pubblico calerà dal secondo appuntamento in poi.

