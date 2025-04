The Couple prima puntata | chi ha vinto nominati e pagelle

prima puntata di 'The Couple – Una vittoria per due' e già possiamo tranquillamente esclamare: "Bentornata Ilary". Questo reality game è il suo ambiente naturale. Una Ilary Blasi un po' emozionata in questo avvio di programma di lunedì 7 aprile e questo le ha fatto molto bene, visto che per tutta la puntata si è mantenuta lontana dal trash a cui ci a veva abituato durante la sua ultima conduzione dell'Isola dei Famosi. Chi ha vinto I nominati Le pagelle "Siamo una coppia che non ch..va": all'inizio scoppiettante ha pensato invece il coreografo Luca Tommassini, opinionista insieme alla conduttrice Francesca Barra. Ed ecco quindi poi i concorrenti, ogni coppia caratterizzata da un colore. Le prime ad arrivare in studio sono Brigitta e Benedicta Boccoli. Che sono tanto sorelle, ma poco unite e poco affiatate: "Abbiamo avuto dei trascorsi, abbiamo delle differenze".

